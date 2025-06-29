Покровск и Мирноград могут пасть уже этим летом – украинский политолог
В ближайшие две-три недели начнётся решающая фаза летнего наступления ВС РФ, которая продлится до сентября.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На северном фланге покровско-мирноградской агломерации тоже формируется кризис. Российская армия постепенно подбирается к «дороге жизни», которая соединяет Покровск и Доброполье. Сейчас расстояние от передовых российских позиций до этой дороги в районе 10 км, а если брать от Малиновки – ещё меньше, а если брать от серого [на карте], то будет значительно меньше.
Уже по этой трассе активно работают дроны, и уже в этом районе очень серьёзно усложнена логистика украинской армии. Потеря Покровска и Мирнограда, к сожалению, вероятный сценарий на протяжении этой летне-весенней кампании», – предупредил Бортник.
«Думаю, в ближайшие две-три недели начнётся решающая фаза летнего наступления. Закончится она позже, где-то в сентябре, но сейчас начнётся решающая фаза летнего наступления российской армии, по результату которого Россия и будет уже определять свои переговорные позиции и свои требования», – добавил эксперт.
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