Похоже, Россия закрыла вопрос с набором в воюющую армию – иноагент

России уже не нужно прежнего числа добровольцев.

Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью эмигрировавшему в США украинцу Сергею Любарскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если год назад мы видели постоянную гонку доплат региональных за поход на контракт, и цены эти росли, то сейчас эти выплаты даже сокращаются. При том, что мы знаем, что деньги есть.

Есть проблемы у региональных бюджетов. Но если бы не хватало людей, и критически нужны были деньги, чтобы их нанять, я думаю, что федеральный бюджет просто бы заместил собой эти региональные выплаты.

Поэтому нужно сделать вывод, что если выплаты снижаются, то количество желающих не ниже количества необходимых, кого решили набрать», – сказал Некрасов.