Похоже, что мы лишимся не только Крыма, но и четырех регионов плюсом – Бортник

США давят на Украину в территориальном вопросе и, если бы все завершилось лишь потерей Крыма, это уже было бы большой удачей.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если нам удастся договориться только о Крыме – большая наша удача. Если бы нам удалось бы вернуть разговор о Крыме в 2022 год, на момент Стамбульских соглашений, напомню, там даже предусматривался референдум через 20 лет, в Крыму повторный, в отношении его принадлежности, это было бы историческое достижение… У нас на самом деле ситуация так резко поменялась, что сегодня очевидно, что США и часть западных стран настаивают на том, чтобы Украина формально согласилась на российский статус Крыма, причем говорят следующее: «Если вы не согласитесь формально, мы согласимся. Но вы тоже должны дать знаки нормализации отношений с этим регионом». То есть имеется ввиду открыть торговлю возможную, не препятствовать работе крымских портов, как инфраструктурных объектов зоны, откуда будет транспортироваться украинское зерно, и продукты сельского хозяйства, из Приазовья, например, и всего остального. Даже если Франция и Британия не признают, США дают сигналы о том, что США могут признать этот статус как элемент размена с Россией. Для чего необходимо признание со стороны Запада? Почему Россия на этом настаивает? Потому что тогда будут сняты санкции крымские. Они не позволяют нормально развивать полуостров, не позволяют приходить инвестициям в Крым. Снятие санкций с Крыма означает, что туда сразу придут большие иностранные деньги. Он очень привлекательный со многих точек зрения в этой части. Поэтому нам сейчас выкручивают руки в отношении Крыма», – рассуждал он.