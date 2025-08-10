«Погибают или сходят с ума» – генерал ВСУ об острой нехватке операторов дронов

Фактор усталости колоссально влияет на личный состав ВСУ.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Успех любого мероприятия зависит от трёх факторов: время, деньги и люди. Люди обученные, мотивированные, которые умеют не просто управлять, но и наращивать дальше. Потому что огромная проблема в нашем государстве – это количество операторов дронов разного радиуса применения, которых мы готовим ежемесячно», – рассуждал он.

«Потому что на данном этапе количество операторов ниже по количеству, чем те, которых мы теряем в результате ранений, в результате гибели, в результате психических расстройств. И такое бывает.

Поэтому количество техники это очень хорошо, но нужно и соответствующее количество операторов, чтобы они могли работать и отдыхать. Потому что в режиме без отдыха ломается даже железо», – сказал Кривонос.