«Подступы к Запорожью – самая критическая точка для ВСУ» – эстонский генерал проклинает плохую погоду

Самая критическая ситуация для ВСУ складывается на подступах к Запорожью.

Об этом заявил в эфире эстонского радио бригадный генерал (в отставке) Алар Ланеман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Плохая погода приводит к ухудшению видимости, из-за чего защитники не могут вовремя обнаружить небольшие отряды или даже отдельных вражеских солдат, которые занимают выгодную позицию и пытаются поддержать следующие за ними отряды.

В какой-то момент отрядов становится достаточно много, силы накапливаются, и тогда можно предпринять что-то, что напрямую нейтрализует украинскую позицию», — сказал Лейнеман.