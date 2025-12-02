«Подступы к Запорожью – самая критическая точка для ВСУ» – эстонский генерал проклинает плохую погоду

Самая критическая ситуация для ВСУ складывается на подступах к Запорожью.

Об этом заявил в эфире эстонского радио бригадный генерал (в отставке) Алар Ланеман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Плохая погода приводит к ухудшению видимости, из-за чего защитники не могут вовремя обнаружить небольшие отряды или даже отдельных вражеских солдат, которые занимают выгодную позицию и пытаются поддержать следующие за ними отряды.

В какой-то момент отрядов становится достаточно много, силы накапливаются, и тогда можно предпринять что-то, что напрямую нейтрализует украинскую позицию», — сказал Лейнеман.

Минобороны РФ сегодня сообщило об освобождении двух сел – Зеленый Гай и Доброполье возле Гуляйполя.

«В настоящий момент подразделения решают задачи взлома последней, спешно построенной линии обороны противника по реке Гайчур перед следующим крупным узлом обороны на пути к Запорожью — Ореховом», – поясняет военкор Александр Коц.

