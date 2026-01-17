Арестович отмазывает британскую «крышу»: Киев «висел на соплях», а русские вместо штурма занимались Стамбулом
Весной 2022 года российская армия могла бы прорваться в правительственный квартал Киева, однако не смогла реализовать шанс. Украинская оборона держалась исключительно на блефе и энтузиазме добровольцев в первые недели боевых действий.
Переговоры в Стамбуле были сорваны якобы не по вине британского премьера Бориса Джонсона, из-за того, что Кремль, теряя время, занимался дипломатией, но давление не возымело действия на фоне того, что русские войска не смогли продемонстрировать успех и в итоге были вынуждены отступить из-под Киева.
Такую версию хронологии начала СВО в эфире видеоблога либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной озвучил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На 2 апреля 22 года у нас оставалось четыре ракеты к «Смерчу» – самое сильное средство поражения украинской армии. Нам тупо не было чем воевать... Физически снарядов не было, понимаете?…
Он понял, что у нас тупо нечем обороняться, и он решил задавить, чтобы мы поумнели и где-нибудь в мае уже заключить соглашение. Он продавливал «Стамбул» все это время. И только 17 мая вышли мы из этой группы, потому что пошли первые поставки из НАТО…
Никакой не Зеленский его спровоцировал, и даже не британец Джонсон, и не страшный Байден», — уверял Арестович.
По его словам, в начале марта оборона Киева была на грани краха, и ВСУ маневрировали артиллерией, чтобы создавать видимость массовости:
«Мы на соплях висели, на подрезанном волоске, несмотря на российское наступление с севера, нам стрелять было нечем. Во время попытки задвинуться в Киев через Ирпень, через Житомирскую трассу, по-моему, это было в 10-е числа марта…
48 тысяч, которые осаждали Киев, были поделены на 17 группировок, наша артиллерия, которая находилась в Киеве, могла обстреливать одновременно только три. Поэтому это был бесконечный перенос огня и маневрирование.
Я как вспомню, это просто сидишь и думаешь: «Боже, сколько же нам осталось?». Это чистый был блеф с нашей стороны. И наступает веселый момент, когда у нас трое суток нет ни одного снаряда у этой группировки. Если бы россияне в этот момент ломанулись, то уличные бои были бы на Печерске».
