Коридор к Калининграду преградят полигоном НАТО

Польша и Литва намерены построить полигон рядом с Сувалкским коридором, который по суше связывает Калининградскую область с Белоруссией.

Об этом было объявлено в Варшаве на совместной пресс-конференции министров обороны Польши и Литвы.

«Одной из обсуждавшихся тем был тренировочный полигон, расположенный на литовской стороне, но недалеко от польской границы. Польша поддерживает инициативу по созданию тренировочного полигона для наших армий. При необходимости наши инженерные войска примут участие в строительстве этого полигона», — заявил польский министр Владислав Косиняк-Камыш.

Его литовский коллега Робертас Каунас подтвердили, что страны пришли к соглашению.

«Именно здесь мы укрепим оборону Сувалкского коридора. Мы находимся на ранней стадии, но понимаем, что этот полигон крайне необходим. Польша и Литва сталкиваются с гибридной агрессией и пограничными переходами со стороны Беларуси», — сказал Каунас.

Отметим, что для Калининграда Сувалкский коридор имеет стратегическое значение, учитывая, что это единственная по суше связь с Россией через Белоруссию. И не случайно НАТО вынашивает планы заблокировать Балтийское море для России.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», немецкий генерал признал, что бундесвер готовится к боям за Сувалкский коридор.

