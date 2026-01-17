«И что вы мне сделаете?» – США из Гренландии будет удобно бомбить Мурманск

Предстоящий захват Гренландии американцами – прямая угроза для безопасности России. У США появится удобный плацдарм для ударов по Мурманску.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

…Когда предполагалось, что президентство Трампа не совсем будет отличаться от Байдена, Буша и Обамы, никто не думал, что при Трампе будет гораздо больше жёстких изменений в мире, чем при старике с деменцией. Трамп не делает ничего, что до него не делали бы предыдущие администрации. Буш, Обама, Байден…

Все они делали то же самое, но, сунув нос в дела чужой страны, стыдливо оправдывались защитой свобод и демократии или вовсе отмалчивались, отрицали своё причастие, как это было с «Северными потоками» и майданами.

Трамп же не тратит время на оправдания и словно говорит: «Да, это я! И что вы мне сделаете? Я буду делать всё, что мне захочется!».

Весь мир прекрасно понимает, что события в Венесуэле вообще не касаются темы наркотиков, и Трамп не особо это скрывает, когда говорит, что хочет контролировать венесуэльскую нефть. И он уже прямо говорит, что США точно будет контролировать Гренландию.

«Если мы не зайдём в Гренландию, это сделают Россия или Китай, и Дания ничего не сможет с этим поделать. А мы можем делать всё, что захотим», — заявил Трамп.

В этой ситуации Дания не знает, что ей делать. Шок заметен даже на лицах представителей Дании в Вашингтоне. Они прекрасно понимают, что Трамп ничего и не спрашивает. И если ему будет нужно, он похитит любого местного лидера, у которого охраны ещё меньше, чем было у Мадуро в Венесуэле.

Очевидно, что из Гренландии американцам будет удобно сбивать российские ракеты, бомбить Мурманск, Кольский полуостров, топить корабли и подлодки. Также это контроль над местными месторождениями нефти и контроль над Северным морским путём.

Незадолго до этого Трамп говорил, что количество американских ледоколов «смехотворно» и заявил, что уже заказал у Финляндии постройку 11 таких «айсбрекеров». И это явно намекает нам, что США намерены составить конкуренцию России в северном судоходстве.

Итак, США просто хотят каким-либо образом контролировать данный плацдарм. Им плевать на какие-либо территориальные соглашения и на мировое право. России присоединять к себе никого нельзя, а США — можно.

Пока не совсем понятно, как Америка планирует управлять Гренландией, но из практики её управления над некоторыми большими и малыми островами становится ясно, что это не будет 51-й штат.

У островов США есть несколько статусов. Это территории, управляемые Штатами, но являющиеся территорией США. Такие острова бывают неинкорпорированными, включёнными в состав, организованными и неорганизованными.

К примеру, некоторые Виргинские острова, которые они купили в 1917 году, до сих пор носят статус неинкорпорированной организованной территории США. То есть, люди на этих островах как бы имеют американское гражданство, но не имеют права голосовать на выборах в представительные органы власти и на выборах президента. На таких территориях есть своё правительство, а американский доллар находится в денежном обороте.

Но есть много других островов, где нет даже правительства, люди на них не имеют американского гражданства, но всё равно управляются правительством Штатов.

Иначе говоря, США берут какую-то территорию, говорят, что это часть их страны, но потом выясняется, что американцы просто давали её населению паспорта, но участвовать в жизни страны они не могут. И это делает из таких территорий колонии, которые стыдливо таковыми не называются. Вот что предлагается сделать с Гренландией.