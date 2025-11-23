Подоляка: Планы ВС РФ на зиму – несколько наступательных операций. Задача ВСУ – выжить

Максим Столяров.  
23.11.2025 19:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 580
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Командование ВСУ не строит никаких планов, дабы не развалить фронт, поскольку задача Киева на зиму – выжить и любыми путями вынудить Москву пойти на перемирие.

Об этом в интервью журналистке Марине Ким заявил военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Командование ВСУ не строит никаких планов, дабы не развалить фронт, поскольку задача Киева на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уже и так понятно, не секрет, что мы задумали. У нас сейчас несколько наступательных операций. Первая – это Покровск-Мирноград. Я думаю, в ближайшее время мы закончим с ней.

Дальше нам планово надо будет уже переходить к движению в сторону Доброполья, это обход Краматорска-Славянска, и соответственно, запад ДНР мы будем максимально пытаться взять под свой контроль.

То же самое, информация была, что мы серьёзно прорвались в районе Северска, он в какой-то степени уже в оперативном окружении, это тоже северо-запад ДНР. В Лиман мы уже зашли.

И КупянскБольшой Бурлук, выступ будем срезать и попытаемся пройти как можно дальше в сторону Изюма. Это то, что на севере будет», – сказал он.

«На юге у нас группировка «Восток» заходит в тыл. Я думаю, Гуляйполе долго не продержится, у них там паника. Мы постараемся срезать Ореховский выступ и выйти на окраины Запорожья. Возможно, продвинемся в сторону Днепропетровска. Это то, на что максимально мы можем рассчитывать, если будем делать так, как надо.

У противника очень простой план [на зиму] – выжить. Там никто не ставит никаких задач – чтобы не рассыпался фронт. У них задача, чтобы не рассыпался фронт и любыми путями вынудить Россию на перемирие», – рассуждал блогер.

На вопрос, рассыпается ли у противника тыл, Подоляк ответил: «у них тыл – весь мир».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить