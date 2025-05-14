Подельник Майи Санду – Западу: «Выборы в сентябре самые важные в мире, помогите!»
Без евроатлантической поддержки президентские выборы и референдум в Молдове закончились бы с совсем другим результатом.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил вице-премьер и глава МИД Молдавии Михал Попшой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несмотря на самую яростную атаку на молдавскую демократию, молдавский суверенитет, несмотря на невероятные суммы денег, которые Кремль вкладывал в нашу политическую систему, чтобы захватить нашу демократию и повлиять на наши политические дискуссии и выборы в Молдове, в конце концов, они потерпели неудачу. Это стойкость молдавского общества, но также свидетельство невероятной поддержки, которую Молдова получала на протяжении многих лет от наших партнёров в ЕС и за Атлантикой», – сочинял румын.
«Мы очень надеемся на дальнейшее укрепление молдавских институтов, чтобы на сентябрьских выборах в парламент, которые станут самыми важными в этом году в мире, мы смогли сохранить эту поддержку. И мы надеемся, что сможем продолжать в том же духе, потому что предстоящие парламентские выборы будут очень сложными.
Но мы рассчитываем на мудрость молдавского народа и невероятную поддержку и партнёрство с нашими друзьями в Европе и на всём евроатлантическом пространстве», – вещал Попшой.
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