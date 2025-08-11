Под Запорожьем денацифицирован любимчик олигарха Пинчука

На запорожском направлении денацифицирован Давид Чичкан, которого в свое время пресса называла одним из самых высокооплачиваемых украинских художников. В 2009 году олигарх Виктор Пинчук пригласил Чичкана для создания Украинского павильона на 53-й Венецианской биеннале.

Чичкан был анархистом-леваком,  его выставку картин «Утраченные возможности», критиковавшую итоги Евромайдана (в частности, декоммунизацию), как сообщал «ПолитНавигатор», несколько раз громили бандеровцы.

Однако сам Чичкан поддержал переворот 2014 года, участвовал в карательной операции на Донбассе, а затем и в войне против России, заявляя, что «независимость Украины защищают и представители политической левой стороны».

