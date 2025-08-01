Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Белград может лишить «Газпром» статуса главного поставщика «голубого топлива» в эту страну.

Соответствующее решение готовит министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, которая имеет французское гражданство и училась в Калифорнийском университете, в ближайшие дни готовится принять решение о либерализации газового рынка Сербии. Поэтому в будущем любая компания сможет продавать Сербии газ, «Газпром» потеряет статус эксклюзивного поставщика», – скзаал «Известяим» источник в сербском правительстве.

По его словам, в случае решения о либерализации газового рынка будущий контракт между Сербией и РФ окажется под угрозой.

При этом российское посольство в Сербии сообщило, что сейчас идут переговоры о заключении нового долгосрочного контракта по газу.

Эксперты говорят, что на Белград оказывает давление Евросоюз, требующий принять третий энергопакет, согласно которому ГТС дробится на отдельные компании, а поставщик сможет загружать не более 50% мощности газопровода, даже если вторая половина будет простаивать.

«России невыгодно, чтобы Сербия имплементировала европейское законодательство. Для нас это риск с точки зрения того, что через Сербию проходит газ в Венгрию и в Словакию. Евросоюз будет выдавливать Россию с газового рынка за счет того, что не даст ей прокачать газ до потребителей», – говорит аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Впрочем, собеседник в сербском правительстве говорит, что пока консенсуса по этому вопросу нет. Против выступают премьер Джуро Мацут и директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович, но решение находится в компетенции министра энергетики.

Программный менеджер РСМД Милан Лазович отмечает, что в сербском руководстве существуют пророссийское крыло и проевропейское, которые конкурируют между собой. По его словам, на развитие отношений с РФ настроены глава МВД Ивица Дачич, министр без портфеля Ненад Попович, кроме того, до недавнего времени пост вице-премьера занимал симпатизирующий России Александр Вулин, который теперь лишился своей должности.