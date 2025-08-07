Почти все западные наёмники разочарованы поездкой на Украину
Многие западные наёмники разочаровываются после своих поездок на Украину, потому что их делают простыми пехотинцами.
Об этом в интервью западному публицисту Доминику Преслу заявил дважды воевавший на стороне ВСУ солдат словацкой армии Якуб Яйчай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Несмотря на ваш опыт службы в качестве офицера и руководства людьми, на Украине вы были простым пехотинцем. Каков этот опыт, вы хотели быть на более высокой должности?», – спросил ведущий.
Яйчай ответил, что ни на что не обижается и не собирается критиковать своих бывших командиров.
«Но я знаю многих людей, которые приехали на Украину из Западной Европы или США, чтобы стать инструкторами, или чтобы создать элитный отряд из иностранцев.
И почти всегда эти люди уезжали очень разочарованными своим опытом на Украине. В конце концов, им не удалось изменить систему. Так что если вы хотите поехать на Украину, вам придётся делать то, что они от вас хотят», – подчеркнул наёмник.
