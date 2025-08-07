Почти все западные наёмники разочарованы поездкой на Украину

Вадим Москаленко.  
07.08.2025 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 527
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Многие западные наёмники разочаровываются после своих поездок на Украину, потому что их делают простыми пехотинцами.

Об этом в интервью западному публицисту Доминику Преслу заявил дважды воевавший на стороне ВСУ солдат словацкой армии Якуб Яйчай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на ваш опыт службы в качестве офицера и руководства людьми, на Украине вы были простым пехотинцем. Каков этот опыт, вы хотели быть на более высокой должности?», – спросил ведущий.

Яйчай ответил, что ни на что не обижается и не собирается критиковать своих бывших командиров.

«Но я знаю многих людей, которые приехали на Украину из Западной Европы или США, чтобы стать инструкторами, или чтобы создать элитный отряд из иностранцев.

И почти всегда эти люди уезжали очень разочарованными своим опытом на Украине. В конце концов, им не удалось изменить систему. Так что если вы хотите поехать на Украину, вам придётся делать то, что они от вас хотят», – подчеркнул наёмник.

