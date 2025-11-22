Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По новому «мирному плану» Россия должна будет вернуть под гнёт бандеровцев часть освобождённых территорий в обмен на ничего не стоящие обещания Киева и Вашингтона.

Об этом на канале «Рой-тв» заявил живущий на Западе экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

