Перевооружение Европы: Париж стоит насмерть против допуска англосаксов к оборонным закупкам ЕС

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Европейская версия Politico пишет, что, по меньшей мере треть стран ЕС поддерживают план Германии, позволяющий Великобритании и Канаде принять участие в схеме совместных закупок оружия для обороны Европы. Однако вопрос не движется с мертвой точки из-за блокирования его Парижем.

Сообщается, что послы ЕС вчера обсудили план предоставления странам блока дешевых кредитов на сумму 150 млрд евро для расходов на оборону, однако возглавляемые Берлином усилия по привлечению к оборонным закупкам стран, не входящих в ЕС, столкнулись с противодействием Франции, которая отвергла участие Лондона в программе перевооружения.

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«Французский посол довольно открыто высказывался по этому поводу… он предупредил, что это приведет к задержкам» в реализации схемы, сказал дипломат ЕС, которому, как и другим лицам, цитируемым в этой статье, была предоставлена ​​анонимность, чтобы он мог говорить свободно», – говорится в публикации.

По словам нескольких официальных лиц , Франция полна решимости получить в обмен на оборонное соглашение между Великобританией и ЕС более выгодные права на рыболовство для своих компаний.

Кредитный план «Действия по обеспечению безопасности в Европе» (SAFE) является частью более широкого пакета, который включает освобождение расходов на оборону от установленных бюджетных лимитов ЕС и направление частного финансирования в оборонную промышленность.

Однако самым сложным вопросом является то, будет ли разрешено Великобритании, Канаде и США участвовать в совместных оборонных закупках в рамках инициативы ЕС. Согласно первоначальной структуре Комиссии, они не допускаются, поскольку у них нет оборонного соглашения с Европой.

Предложение ограничивает совместные оборонные закупки Украиной, Норвегией, Швейцарией, Исландией и Лихтенштейном, а также странами, претендующими на вступление в ЕС, и странами, имеющими партнерство в сфере безопасности и обороны с Брюсселем.

Группа из примерно 10 стран, включая Германию, Нидерланды и Швецию, поддержала открытие схемы совместных закупок для Великобритании и Канады.

«Мы все согласны с тем, что нужно сделать: больше открытости. Но есть разные подходы к тому, как этого добиться», — сказал дипломат ЕС.

Небольшая группа европейских стран также поддержала более активное участие США и допуск их компаний на рынок госзакупок в сфере ВПК. При этом, как уже сообщал “ПолитНавигатор”, госсекретарь США Рубио предостерег европейцев от закрытия своих рынков для американского бизнеса и предупредил, что Вашингтон будет рассматривать такие попытки, как неприемлемые.