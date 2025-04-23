Переговоров больше не будет. Зеленского снесут и подпишут капитуляцию – Мосийчук

Глобалисты руками киевского режима сорвали мирные переговоры по Украине. Дальше США выйдут из проекта.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик запретщенного в РФ неонацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговорный трек закрыт. Что это значит? Ди Вэнс, вице-президент США, делает заявление: «Мы будем выходить из переговорного процесса, если нас никто не хочет слышать». Это означает, что Соединенные Штаты Америки уже выходят из переговорного процесса. Все, конец. А дальше будут события развиваться очень-очень нехорошо для нас. С одной стороны, Европа, контролируемая глобалистами, с другой стороны, Соединенные Штаты Америки, Россия, которые между собой ищут синергии. Ну и где-то там болтается Украина.

Потому что уже большие надежды на европейцев нулевые. Уже крупные партнеры из Британии и Франции сказали, что Украина готова рассмотреть территориальные потери. По факту глобалисты сорвали переговоры в Лондоне, сорвали руками зеленых гнид во главе с Владимиром Зеленским, сорвали так, что дали возможность США выходить из этого процесса.

Что теперь? Обострение боевых действий, обострение ракетных и шахедовых ударов по Украине, будут добивать промышленность, инфраструктуру, то, что мы видим за последние дни. Затем введение США санкций против ближайшего окружения Зеленского, потом их будут сносить зеленых гнид, будет временное правительство, будет мирное соглашение, которое будет быстрее напоминать капитуляцию. А потом хаос и анархия в худшем смысле этого слова», – заявил Мосийчук.