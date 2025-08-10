Пчеловод Ющенко повторяет за мёртвой Фарион: Без «мовы» – ты квази, будь хоть сто раз патриотом

Никакие обстоятельства не могут быть оправданием гражданину Украины не знать украинскую «мову».

Об этом в интервью каналу 1+1 заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Язык – это первая граница, первая! И не надо там половинчато говорить – «а может», «а может»… Уважаемые, я допускаю разные обстоятельства, но суть одна. Язык – это ваша первая граница. Что бы перед этим ни было. Не рассказывайте биографий, не рассказывайте обстоятельств!», – рассуждал он.

«Если вы не приняли «мову» – вы хохолчие. Вы находитесь в той стадии – квази, именно квази. Возможно, большая часть вашей души исповедует уже правильные добродетели, но имейте в виду, что вам есть ещё над чем работать. Потому что родина твоя начинается с языкового кордона, твоя страна», – вещал Ющенко, не упомянув о прорыве укро-кордонов войсками РФ в его родной Сумской области.

