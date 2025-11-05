Паника киевского политолога: Еще ничто так не угрожало нашему будущему!
Судьба Украины решается не в Покровске (Красноармейске), а зависит от происходящего в тылу.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ставка сделана на то, что должен обрушиться и оказаться в кризисе тыл. Причём ставку делает и Кремль, и об этом говорит в Украине военно-политическое руководство, потому что речь идёт о новых видах вооружений, дальнобоях, о том, что нужно достать и так далее, кто больше разрушит, кто больше подорвёт внутреннюю стабильность, устойчивость системы.
Согласитесь, опасный поворот, потому что он ведёт к массе непредсказуемостей», – переживал эксперт.
Он опасается, например, серии техногенных катастроф.
«Именно поэтому, я считаю сейчас эту фазу самой опасной именно с точки зрения судьбы общества, его целостности, его безопасности и защищённости. Ничто так не угрожало Украине с точки зрения её будущего, даже с точки зрения итогов сейчас на территориях, сколько вот эта новая фаза войны в тылах, которая делает ставку на катастрофы», – паниковал Ермолаев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: