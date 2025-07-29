От Макаревича до Сердючки. Госсовет Крыма предлагает зачистить кино, театры, рестораны, ТВ и Сеть

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Парламент Крыма готовит обращение в Госдуму РФ о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.

Об этом говорится в заявлении спикера госсовета Крыма Владимира Константинова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня, в условиях ведения против России информационной войны, отдельные деятели культуры используют своё творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки… При этом их произведения продолжают широко транслироваться на территории России, включая телевидение, радио, интернет, театральные и концертные площадки. Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия», – считает спикер.

Очевидно, инициатива была сформулирована на фоне последнего инцидента в Бахчисарайском районе Крыма. Там было оштрафовано на 300 тыс рублей руководство кафе, где диджей включил песню Верки Сердючки со словами «Ще не вмерла Украина». Пока нет законодательного запрета на трансляцию произведений иноагентов и недружественных России артистов, штрафы выписываются по статье о дискредитации ВС РФ.

Крымский спикер считает, что введение новой статьи морально оправданно.