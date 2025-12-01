Опять «мы не такие»? Российский эксперт призывает не отвечать на удары по танкерам
У России есть возможность осуществить полную блокаду портов Украины, но вопрос в том, не была ли подобная эскалация истинной целью организаторов атаки на танкеры в Черном море.
Об этом в эфире видеоблога «Главный канал» заявил военный эксперт Алексей Рамм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«С одной стороны, мы можем, конечно, пойти на эскалацию. Тут любят рассказывать, что у России БЭКов нет, и мы ничего не сможем в ответ сделать. Но, на самом деле, у России достаточно мощный Черноморский флот – это не означает, что надо корабли выгонять. Лучшее средство для блокирования, например, портов – это как раз таки подводные лодки. И та же самая авиация, те же самые Су-30СМ.
Но просто вопрос, нужна ли такая эскалация? Здесь не военный расчет был, а со стороны Киева и британцев – абсолютно четкий и прагматичный расчет.
Мы же не боремся с судоходством, как закончилась зерновая сделка, мы корабли друг друга не трогаем. И мы начнем как-то адекватно отвечать. Возникнет вопрос, что начнется эскалация. Нужна ли сейчас на фоне происходящего возможных мирных переговоров? Не нужна», – заявил Рамм.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: