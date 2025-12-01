Опять «мы не такие»? Российский эксперт призывает не отвечать на удары по танкерам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У России есть возможность осуществить полную блокаду портов Украины, но вопрос в том, не была ли подобная эскалация истинной целью организаторов атаки на танкеры в Черном море.

Об этом в эфире видеоблога «Главный канал» заявил военный эксперт Алексей Рамм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

