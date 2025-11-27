Омелян: Русские и подсунули американцам «мирный план», и слили переговоры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Москве выгоден создавшийся хаос и в Киеве, и в стане его «западных партнёров», в то время, как русские войска продолжают продвижение ради достижения поставленных целей.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил воевавший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, переживший «контузию КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Кремль целенаправленно идёт к своей победе так, как они её видят, а это должна быть военная победа, оккупация как можно больших земель, и не только Украины. Поэтому все эти вещи с Уиткоффом и Дмитриевым, Путин говорит – ну, окей, займись, это отвлекает внимание Запада, это создаёт иллюзию, как для СССР, для нынешней России, что она миролюбивое государство и хочет найти какие-то решения с учётом своих требований. И пока эти ребята развлекаются, сея хаос и дестабилизацию в рядах наших союзников и у нас самих, путинские войска продвигаются дальше», – тревожился Омелян.