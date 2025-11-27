Омелян: Русские и подсунули американцам «мирный план», и слили переговоры

Вадим Москаленко.  
27.11.2025 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 284
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Москве выгоден создавшийся хаос и в Киеве, и в стане его «западных партнёров», в то время, как русские войска продолжают продвижение ради достижения поставленных целей.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил воевавший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, переживший «контузию КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москве выгоден создавшийся хаос и в Киеве, и в стане его «западных партнёров», в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Кремль целенаправленно идёт к своей победе так, как они её видят, а это должна быть военная победа, оккупация как можно больших земель, и не только Украины. Поэтому все эти вещи с Уиткоффом и Дмитриевым, Путин говорит – ну, окей, займись, это отвлекает внимание Запада, это создаёт иллюзию, как для СССР, для нынешней России, что она миролюбивое государство и хочет найти какие-то решения с учётом своих требований.

И пока эти ребята развлекаются, сея хаос и дестабилизацию в рядах наших союзников и у нас самих, путинские войска продвигаются дальше», – тревожился Омелян.

«Поэтому то, что случилось с появлением «плёнок американского Миндича», это, в действительности, полная дискредитация переговорной линии относительно мира.

Я думаю, это было сделано руками самих же русских, скорее всего, партии войны, условной ФСБ и российских генералов», – предположил контуженый.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить