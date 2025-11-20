Офицер ВСУ: «Приказ выйти из Донбасса выполним, но к властям будет много вопросов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Логично, что на данном этапе остановка огня может быть только после территориальных уступок Киева, и если власти на такое пойдут, у ВСУ будет много вопросов, почему это не было сделано раньше.

Об этом на канале «Alpha media» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как говорится, с этой мыслью надо переспать, а не сразу эмоционально реагировать. Но я думаю, будет взрыв негативной эмоции по неприятию этого известия, если это произойдёт. Я понимаю, по сути дела, это единственное логическое заявление, которое теоретически может звучать. В любом случае надо идти на какие-то уступки, что-то мы должны отдать. И логично выглядит в данном контексте Донецкая область. Если будет приказ отступить, естественно, силы обороны отступят, приказ мы исполним. Но первичная эмоциональная реакция будет очень негативная. Найти правильную аргументацию – возможно, правильные объяснения – возможно. Но здесь же тоже тогда начнутся и встречные вопросы», – сказал Прошинский.