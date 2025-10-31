Ситуация с обеспечением работы украинской ПВО стремительно ухудшается, однако пропаганда забалтывает общественность совсем другими вопросами.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил депутат Киеврады, десантник ВСУ Александр Погребиский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё говорили о «Томагавках», должны были ехать получить или не получить. Умным людям понятно, что это просто сигналы для Путина о том, что – ай-ай-ай, можем дать «Томагавки». Но говорилось ли о дополнительных ракетах для нашей авиации «воздух-воздух»? Привезли ли другие мене громкие вещи, но очень важные для возможностей нашей ПВО – это вообще не обсуждается!

Прошлая неделя, позапрошлая неделя – Киев был в центре внимания, потому что там в один день, в какой-то из прилётов, был «Шахед», его никто не сбил – и «почему не было защиты от Шахеда?» Но никто не обсуждал того, что после этого были прилёты «Искандер-М», от которого не защитят защитные сооружения, и т.д. Очень сложная ситуация», – сокрушался Погребиский.