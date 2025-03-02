Оборонный комитет Верховной рады: Система «Пэтриот» сбивает не так уж и много русской баллистики

Михаил Рябов.  
02.03.2025 17:10
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


«Критично, но не катастрофично», – так оценил член комитета Верховной рады по обороне депутат Сергей Рахманин последствия возможного прекращения военной помощи США Украине.

«Критично, но не катастрофично», – так оценил член комитета Верховной рады по обороне депутат...

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«Даже если США полностью откажутся от помощи Украине, это будет критично, но не катастрофично – при условии, что часть этого отсутствующего компенсирует Украина внутренними резервами, а часть компенсирует Европа», – сказал он в интервью «Радио НВ».

Среди незаменимых американских поставок Рахманин назвал установки ПВО «Пэтриот», хотя и уточнил, что они оказались в деле не так уж хороши против русской баллистики (тут самое время вспомнить лживые сводки ВСУ о сбитых «Кинжалах»).

«По большому счету, США, если говорить про вещи, которые важны и их нельзя заменить, – в первую очередь, это системы ПВО. Они могут работать по баллистике. «Пэтриот» на самом деле сбивают не так много баллистических ракет, но в состоянии это сделать», – сказал Рахманин.

Он уточнил, что близкие к «Пэтриот» характеристики имеет итало-французско-немецкая система ПВО. Однако ее результативность еще хуже американской, признал Рахманин.

Однако к «Пэтриот» нужны и боеприпасы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже если наши партнеры захотят нам помогать, не факт, что США, особенно если ощутят оскорбление, будут готовы эти ракеты продавать», – сказал укро-депутат.

Еще одна критическая зависимость ВСУ от США – спутниковый интернет.

«Если представить, что «Старлинки» перестанут работать, как минимум на долгое время у нас будет неимоверно критическая вещь, потому что наше сегодняшнее равновесие в войне с россиянами во многом базируется на умелом использовании БПЛА, которые привязаны к «Старлинкам», – сказал Рахманин.

Он заявил, что пока что вызывает сомнение готовность Европы понести дополнительные расходы, чтобы компенсировать отсутствие помощи США.

«На ликвидацию последствий Ковида выделено намного больше, чем Украине», – сказал Рахманин, говоря о тратах крупнейших экономик ЕС.

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