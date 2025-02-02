Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На самое горячее для ВСУ Покровское направление бросают неподготовленных новобранцев, из-за чего украинские бригады бегут с позиций. Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В чем проблема? Покровское направление сейчас горячее. Везде тяжело, но там – вообще, сосредоточено очень много врагов. И туда закидывают неподготовленных. Без боеприпасов, не умеющих разбирать автоматы, без оружия, без техники. Миномет не пристрелянный, как сказали мне», – отметил ВСУшник.

Он пожаловался, что на штурм российских позиций оправляют «с двумя магазинами» и без какого-либо прикрытия.