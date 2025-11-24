«Никогда не согласимся!»: Украина отвергла ключевые тезисы американского плана мира

Для Украины являются «красными линиями» несколько пунктов предложенного США мирного плана, которые она не согласится принять.

Об этом, выступая в шведском парламенте в рамках парламентского саммита «Крымской платформы», заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны четко обозначить украинские «красные линии», за которые никто не имеет право заходить ни физически, ни юридически, ни морально!

Никакого правового признания российской оккупации украинских территорий. Никаких ограничении сил обороны Украины, никакого вето на право Украины выбирать будущие альянсы!

Любой настоящий мирный процесс должен основываться на очень понятном принципе – ничего про Украину без Украины и ничего о Европе без Европы. И никогда мы не отказывались от своего языка, своей веры, национальной идентичности!», – верещал Стефанчук.