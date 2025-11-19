Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глобалистская повестка и без того разрушает национальные культуры, а если ещё запретить русскую, то у Запада вообще ничего своего не останется.

Об этом всемирно известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица заявил в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он согласился с мнением, что «отмена русской культуры» – это варварский лозунг Запада.

«Как можно отменить Чайковского? Можно формально, но в опыте это невозможно. Можно сказать, что Достоевского нужно запретить, но это практически невозможно. Политически – да. Проблема не в том. Проблема, что у них культуры уже не будет. Там есть Соррентино, есть мои друзья в Италии, но это огромная традиция итальянской кинокультуры. Нет европейской. Европейская культура – это надо сделать дефиницию, в чём она? Это национальные культуры, которые были частью германской концепции, французской, итальянской», – сказал Кустурица.

На вопрос о том, что детей уже учат тому, что «не было никакого Достоевского, Чехова и Бунина», режиссёр отметил, что этот тренд не новый.