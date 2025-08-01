New York Times: Трамп оскорбляет и унижает премьер-министра Индии, требуя разрыва с Россией

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Угроза Дональда Трампа уничтожить экономику Индии в случае продолжения закупок российской нефти выглядит как унижение премьер-министра Нарендры Моди, пишет New York Times.

«Это ставит г-на Моди, который у себя на родине пользуется репутацией бескомпромиссного лидера, в затруднительное положение. Г-н Трамп с июня принижает его заслуги, приписывая себе заслугу в прекращении огня между Индией и Пакистаном. Политическая оппозиция извлекает выгоду из нежелания г-на Моди открыто противостоять г-ну Трампу. Поздно вечером в среду американский президент добавил ещё два оскорбления, каждое из которых касалось нефти», – говорится в публикации.

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Власти Индии понимали: США добиваются, чтобы их страна «начала покупать американскую нефть или природный газ».

«Теперь этот трюк будет выглядеть как капитуляция», – пишет издание.

Политолог Марат Баширов сравнивает Трампа с «грабителем с водяным пистолетом, который забегает в банки и требует отдать кассу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто-то пугается и сдается, как ЕС, а кто-то опускает железную шторку и вызывает полицию».

Политолог Евгений Минченко подтверждает:

«Моди – очень радикальный индийский националист. У нас за то, что Моди говорит на тему межнациональных отношений, 282 статья светит по полной программе. Но у них другая политическая культура, у Моди – идея сильной Индии, и я думаю, что с ними такой нажим может не сработать».

Китаевед Николай Вавилов указывает на еще один момент:

«Россия – это тот элемент, который создает баланс растущей мощи Китая и его союзников вокруг Индии и позволяет ей не оказаться в гордом одиночестве, окруженной Китаем и его мусульманскими союзниками. То есть, чтобы Индия перестала покупать российскую нефть – в Индию мало прийти Гуглу и открыть ей рынок смартфонов. Индии нужно предложить инвестиции равные ее ВВП и сделать ее главным союзником США — только это хоть как-то может компенсировать возможные риски прокси ядерной войны с Китаем через Пакистан».

Между тем, агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники написало, что четыре крупных индийских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) прекратили покупать российскую нефть на прошлой неделе.

Но даже украинский экономист Алексей Кущ не верит в полный разрыв Индии с РФ.

«Есть масса способов формально выполнить требования США. Этими технологиями обхода санкций десятилетиями пользуется, например, Иран. Так что формально Индия может и сократить закупки на время. Речь о другом. Сам способ постановки вопроса может вызвать охлаждение отношений США и Индии. Потому что США до сих пор покупают российское ядерное топливо и тяжелую нефть», – напоминает Кущ.

Впрочем, не стоит ждать и разрыва Индии с США, замечает публицист Никита Томилин: