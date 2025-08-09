«Нет законности на передовой» – волонтёр объяснила, зачем России нужен СМЕРШ

09.08.2025
России нужно создать надзорный орган, который будет следить за соблюдением закона на передовой.

Об этом на канале «Ваши новости» заявила волонтер Анастасия Кашеварова, экс-помощница спикера Госдумы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть, например, простой контрактник, который пришел туда и занимается поставкой наркотиков. И военно-следственный отдел, прокуратура, ДВКР выискивают таких. Но хочу одну проблему обозначить. Вот происходит это на «передке», кто будет с этим разбираться?

ДВКР, прокуратура, следаки – они не едут на «передок». Кому-то запрещено на сколько-то километров от линии ЛБС, а кто-то «ссыкует» ехать туда. И они вызывают командиров. А командиры: «А мы не можем свидетелей вам прислать, потому что они внезапно все на штурм пошли».

Уголовное дело просто глохнет, ведь никто не едет на «передок», ни у кого нет таких полномочий», – сказала Кашеварова.

«Нам нужен СМЕРШ. Потому что у него будут полномочия приезжать на передок, и расследовать это все капитально. Уйдет понятие «серой зоны», где нет надзорных органов. Когда прокуратура вынуждена вызывать к себе, но командование говорит: «мы не можем их отправить, потому что у нас война», – добавила волонтёр.

