«Нет законности на передовой» – волонтёр объяснила, зачем России нужен СМЕРШ
России нужно создать надзорный орган, который будет следить за соблюдением закона на передовой.
Об этом на канале «Ваши новости» заявила волонтер Анастасия Кашеварова, экс-помощница спикера Госдумы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть, например, простой контрактник, который пришел туда и занимается поставкой наркотиков. И военно-следственный отдел, прокуратура, ДВКР выискивают таких. Но хочу одну проблему обозначить. Вот происходит это на «передке», кто будет с этим разбираться?
ДВКР, прокуратура, следаки – они не едут на «передок». Кому-то запрещено на сколько-то километров от линии ЛБС, а кто-то «ссыкует» ехать туда. И они вызывают командиров. А командиры: «А мы не можем свидетелей вам прислать, потому что они внезапно все на штурм пошли».
Уголовное дело просто глохнет, ведь никто не едет на «передок», ни у кого нет таких полномочий», – сказала Кашеварова.
«Нам нужен СМЕРШ. Потому что у него будут полномочия приезжать на передок, и расследовать это все капитально. Уйдет понятие «серой зоны», где нет надзорных органов. Когда прокуратура вынуждена вызывать к себе, но командование говорит: «мы не можем их отправить, потому что у нас война», – добавила волонтёр.
