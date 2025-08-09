«Нет законности на передовой» – волонтёр объяснила, зачем России нужен СМЕРШ

России нужно создать надзорный орган, который будет следить за соблюдением закона на передовой.

Об этом на канале «Ваши новости» заявила волонтер Анастасия Кашеварова, экс-помощница спикера Госдумы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть, например, простой контрактник, который пришел туда и занимается поставкой наркотиков. И военно-следственный отдел, прокуратура, ДВКР выискивают таких. Но хочу одну проблему обозначить. Вот происходит это на «передке», кто будет с этим разбираться?

ДВКР, прокуратура, следаки – они не едут на «передок». Кому-то запрещено на сколько-то километров от линии ЛБС, а кто-то «ссыкует» ехать туда. И они вызывают командиров. А командиры: «А мы не можем свидетелей вам прислать, потому что они внезапно все на штурм пошли».

Уголовное дело просто глохнет, ведь никто не едет на «передок», ни у кого нет таких полномочий», – сказала Кашеварова.