Немецкие бюргеры начинают предпочитать «масло пушкам»

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54% немцев выступают за увеличение военных расходов. Существенно меньше, чем было в начале СВО.

Такие данные соцопроса, проведенного осенью 2024 года в 14 европейских странах привела старший научный сотрудник Регионального бюро FES по сотрудничеству и миру в Европе Александра Диенес в ходе дискуссии в американском Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Однако, если мы спросим людей, что они предпочитают: увеличить расходы на оборону или на социально-экономические нужды, – то картина будет очень ясной. Немцы, как и большинство людей в других странах предпочитают тратить деньги на экономику и социальные нужды. И это потенциальная точка разногласий, а также очень спорный вопрос для любой будущей коалиции, которая может сформироваться после выборов 23 февраля (выборов в бундестаг). По сути, это вопрос о том, что важнее: пушки или масло», – сказала Диенес.

По ее словам, немцы демонстрируют скептицизм по поводу участия в военных действиях и предпочитают дипломатию — 44%. Опрос фиксирует разочарование в поддержке Украины. Это касается и поставок оружия, и ее членства в НАТО и ЕС.