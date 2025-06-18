Нефтяная отрасль России демонстрирует чудеса стабильности

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Мировой спрос на нефть продолжает расти.

Об этом начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию, ПАО «Газпром нефть» Денис Демин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мировой спрос на нефть продолжает расти. Он растет не очень быстро по меркам потребительских секторов – плюс-минус 1% в год. Но эта цифра будет выглядеть серьезно, если учесть, что когда ты производишь нефть, у тебя всегда происходит естественное падение добычи», – сказал Демин.

Он отметил, что точные цифры мировой нефтедобычи и потребления «не узнает никто никогда», поскольку статистикой занимаются западные агентства.