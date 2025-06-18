Нефтяная отрасль России демонстрирует чудеса стабильности
Мировой спрос на нефть продолжает расти.
Об этом начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию, ПАО «Газпром нефть» Денис Демин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мировой спрос на нефть продолжает расти. Он растет не очень быстро по меркам потребительских секторов – плюс-минус 1% в год. Но эта цифра будет выглядеть серьезно, если учесть, что когда ты производишь нефть, у тебя всегда происходит естественное падение добычи», – сказал Демин.
Он отметил, что точные цифры мировой нефтедобычи и потребления «не узнает никто никогда», поскольку статистикой занимаются западные агентства.
«Мировое потребление сейчас примерно 100 млн баррелей в сутки, из которых 10 млн ежегодно нужно компенсировать только для того, чтобы производство оставалось на том же уровне. Какой бы ни была траектория прироста спроса на нефть (даже если представить, что рост когда-нибудь прекратится), в любом случае нефтяной промышленности нужно выдавать на гора очень большое количество новой нефти каждый год. А для этого нужны цены, которые обеспечивают привлекательность инвестиций в добычу», – сказал Демин.
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