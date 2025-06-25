«Не время идти на уступки – надо добить ослабевшего Путина!» – сенатор-республиканец критикует Трампа

Елена Острякова.  
25.06.2025 17:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп зря инициирует мирные переговоры с Россией, потому что она якобы ослабла на Украине.

Об этом сенатор-демократ Джек Рид заявил на слушаниях в американском сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп зря инициирует мирные переговоры с Россией, потому что она якобы...

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«В последние месяцы ситуация в США, похоже, изменилась, и администрация Трампа бросает вызов нашим союзникам, пытаясь вести переговоры напрямую с Владимиром Путиным, который понес огромные потери в Украине и обратился за помощью к Ирану и Северной Корее, чтобы продолжать войну. А украинские военные продолжают храбро сражаться и демонстрируют потрясающие инновации на поле боя»,- сказал Рид.

Он выступает против сокращения поставок оружия Украине.

«Никогда не стоит идти на уступки Путину, но сейчас точно не время. Я обеспокоен планами администрации сократить финансирование и уменьшить присутствие американских сил в Европе и тем, что они не запрашивают новое финансирование для помощи Украине. Эти решения посылают обнадеживающий сигнал России. Я считаю, что мы должны предоставить Украине значительную дополнительную помощь для продолжения борьбы и послать Путину четкий сигнал, что мы не сдадимся», – вещал Рид.

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