«Не время идти на уступки – надо добить ослабевшего Путина!» – сенатор-республиканец критикует Трампа

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Президент США Дональд Трамп зря инициирует мирные переговоры с Россией, потому что она якобы ослабла на Украине.

Об этом сенатор-демократ Джек Рид заявил на слушаниях в американском сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние месяцы ситуация в США, похоже, изменилась, и администрация Трампа бросает вызов нашим союзникам, пытаясь вести переговоры напрямую с Владимиром Путиным, который понес огромные потери в Украине и обратился за помощью к Ирану и Северной Корее, чтобы продолжать войну. А украинские военные продолжают храбро сражаться и демонстрируют потрясающие инновации на поле боя»,- сказал Рид.

Он выступает против сокращения поставок оружия Украине.