«Не время идти на уступки – надо добить ослабевшего Путина!» – сенатор-республиканец критикует Трампа
Президент США Дональд Трамп зря инициирует мирные переговоры с Россией, потому что она якобы ослабла на Украине.
Об этом сенатор-демократ Джек Рид заявил на слушаниях в американском сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В последние месяцы ситуация в США, похоже, изменилась, и администрация Трампа бросает вызов нашим союзникам, пытаясь вести переговоры напрямую с Владимиром Путиным, который понес огромные потери в Украине и обратился за помощью к Ирану и Северной Корее, чтобы продолжать войну. А украинские военные продолжают храбро сражаться и демонстрируют потрясающие инновации на поле боя»,- сказал Рид.
Он выступает против сокращения поставок оружия Украине.
«Никогда не стоит идти на уступки Путину, но сейчас точно не время. Я обеспокоен планами администрации сократить финансирование и уменьшить присутствие американских сил в Европе и тем, что они не запрашивают новое финансирование для помощи Украине. Эти решения посылают обнадеживающий сигнал России. Я считаю, что мы должны предоставить Украине значительную дополнительную помощь для продолжения борьбы и послать Путину четкий сигнал, что мы не сдадимся», – вещал Рид.
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