«Не готовы на переговоры? Ждите Одессу и всё остальное» – Михеев

Вадим Москаленко.  
29.05.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы освободить Одессу и пробиться к Приднестровью, России придётся задействовать очень большие силы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы освободить Одессу и пробиться к Приднестровью, России придётся задействовать очень большие силы. Об...

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«О мире пока речи не идет, военные действия продолжаются. Это означает то, что сегодня четыре региона, а если что-то будет завтра, то Россия может претендовать еще на какие-то. На ту же Одессу, или уже и дальше куда-то пойдет. Как вы считаете, возможен такой вариант?», – спросил ведущий.

«Ну, не знаю. Варианты, возможны всякие, но пока я не вижу реальной перспективы того, чтобы сделать бросок на Одессу или прочее. Для этого нужно гораздо больше сил и достаточно много времени.

И для этого, скорее всего, придется поменять стратегию ведения боевых действий в сторону интенсификации. То есть – наносить какие-то очень мощные удары и по руководству Украины, и по инфраструктуре», – сказал Михеев.

«У меня такое впечатление, что Россия может этим шантажировать. Если вы не готовы пойти сейчас на переговоры, значит ждите Одессу и все остальное», – добавил политолог.

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