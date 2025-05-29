«Не готовы на переговоры? Ждите Одессу и всё остальное» – Михеев

Чтобы освободить Одессу и пробиться к Приднестровью, России придётся задействовать очень большие силы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О мире пока речи не идет, военные действия продолжаются. Это означает то, что сегодня четыре региона, а если что-то будет завтра, то Россия может претендовать еще на какие-то. На ту же Одессу, или уже и дальше куда-то пойдет. Как вы считаете, возможен такой вариант?», – спросил ведущий.

«Ну, не знаю. Варианты, возможны всякие, но пока я не вижу реальной перспективы того, чтобы сделать бросок на Одессу или прочее. Для этого нужно гораздо больше сил и достаточно много времени.

И для этого, скорее всего, придется поменять стратегию ведения боевых действий в сторону интенсификации. То есть – наносить какие-то очень мощные удары и по руководству Украины, и по инфраструктуре», – сказал Михеев.