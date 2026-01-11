Не должен, но скажу: Европейцы пошлют Трампа и пропадёт всё шпионское оборудование – русофоб Макфол

11.01.2026 16:59
Если США захватят Гренландию, это нанесет смертельный удар по НАТО.

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью Кэти Курик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«НАТО, может, и выживет, но де факто будет мертва. Я постоянно общаюсь с европейцами. Конечно, на публике они играют в ту же игру, что и президент Зеленский, и Мочадо. Все они считают, что восхвалять Трампа – единственный способ с ним договориться.

Но в глубине души они до смерти напуганы. Они думают, что это приведет к распаду НАТО и разрыву наших отношений с Европой. Не ждите, что наши базы останутся в Европе после того, как мы захватим Гренландию», – переживает глобалист.

Его беспокоит, что в этом случае США утратят возможность шпионить за Россией.

«Я не должен этого говорить, но, думаю, вы не удивитесь, когда узнаете, что у нас полно разведывательного оборудования по всему периметру границ России в Европе, в странах НАТО. Нам нужно, чтобы они сотрудничали с нами, если мы действительно обеспокоены этими угрозами. Но я слышал, как европейцы говорили: да пошли вы, американцы», – паникует Макфол.

