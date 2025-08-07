«Не будет никакого перемирия» – в Киеве обвинили западные СМИ во лжи

Заявления западных инсайдеров о готовящемся перемирии – просто утка обленившихся журналистов.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Людмилы Немыри заявил бежавший из Донецка в Киев заукраинский журналист Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«О перемирии говорят слишком много. Первоисточник один – это статья Bloomberg со ссылкой «на источники». Но по политическим и военным инсайдам он ничем себя не проявил, поэтому я считаю это заявление уткой», – сказал Сазонов. Он подчеркнул, что в западных изданиях ссылка «на источники» обычно означает выдумку журналиста, написавшего статью. «Со ссылкой на источники я видел феерический бред. Поэтому не очень в это верю.

Путин будет опять пытаться затянуть переговоры, выиграть время на 3-4 месяца, поскольку верит, что наш фронт рухнет. Поэтому он будет имитировать желание мира и переговоров. Скорее всего, будут очередные меморандумы, не более. Если о перемирии и объявят, то будут долго тянуть, а потом скажут, что Украина нарушает», – подытожил Сазонов.