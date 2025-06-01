НАТО не будет воевать даже за Прибалтику, не то что за Украину – британский полковник
Европейские страны-члены НАТО не готовы к полномасштабной войне с Россией, даже если боевые действия начнутся в Прибалтике.
Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил британский полковник в отставке Ричард Кэмп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С точки зрения британских возможностей, нынешний министр обороны, сказал, что британские вооруженные силы не готовы к войне. А начальник генерального штаба в прошлом году сказал, что мы не будем готовы к войне до 2027 года, что довольно необычно.
И речь идет не только об оборонительных операциях. Если бы британские или любые другие европейские войска были отправлены на Украину для поддержания мира, они должны были бы быть готовы к войне. А это, к сожалению, в случае с европейскими странами невозможно.
И сам Стармер в самом начале, когда обещал отправить миротворческие силы, сказал, что это возможно только при гарантиях безопасности США, что само по себе многое говорит о европейских вооруженных силах сегодня», – жаловался полковник.
Ведущий форума поинтересовался, что будет делать Британия, если Россия нападёт на Прибалтику.
«Я не думаю, что НАТО можно воспринимать всерьез сегодня, это горькая правда. Нужно быть реалистом. Даже если на страну-члена НАТО нападет Путин, я не верю, что какой-нибудь премьер-министр или президент Западной Европы пошлет своих парней и девушек воевать и умирать в Восточной Европе за страну, о которой большинство людей в их стране никогда не слышали.
Я не верю, что у них есть политическая воля к риску. Мы воевали в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и многих других странах, но всегда против очень-очень слабых джихадистов, которые тем не менее нанесли нам определенный ущерб.
Но я не думаю, что идея рисковать десятками и сотнями тысяч жизней наших солдат, жизнеспособна при нынешнем политическом руководстве», – подытожил Кэмп.
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