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Европейские страны-члены НАТО не готовы к полномасштабной войне с Россией, даже если боевые действия начнутся в Прибалтике.

Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил британский полковник в отставке Ричард Кэмп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения британских возможностей, нынешний министр обороны, сказал, что британские вооруженные силы не готовы к войне. А начальник генерального штаба в прошлом году сказал, что мы не будем готовы к войне до 2027 года, что довольно необычно. И речь идет не только об оборонительных операциях. Если бы британские или любые другие европейские войска были отправлены на Украину для поддержания мира, они должны были бы быть готовы к войне. А это, к сожалению, в случае с европейскими странами невозможно. И сам Стармер в самом начале, когда обещал отправить миротворческие силы, сказал, что это возможно только при гарантиях безопасности США, что само по себе многое говорит о европейских вооруженных силах сегодня», – жаловался полковник.

Ведущий форума поинтересовался, что будет делать Британия, если Россия нападёт на Прибалтику.