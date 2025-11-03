Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину ждет лишь усиление российских ударов по энергетике, поэтому зима будет темной и холодной, а никакие дополнительные поставки ПВО ничем не помогут.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар», нацист Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нас с вами ждет тяжелая зима, достаточно темная, достаточно холодная. Россия на это направляет настолько большие ресурсы, что сколько бы нам сейчас ни добавили дополнительных «Пэтриотов», сколько бы ни довезли ПВО, – полностью от этого защититься шанса никакого нет. Абсолютно очевидно, что всю эту зиму наша энергетика очень серьезно будет страдать, и Россия делает огромную ставку сейчас на это, Россия делает огромную ставку на то, чтобы эту, уже четвертую подряд зиму, если ее сделать нам темной и холодной, то это уже будет та спичка, которая сломает спину верблюду, что именно этого мы уже не выдержим, тогда уже мы запросим капитуляцию», – нагонял жути нацист.