«Нас ждет кошмарная зима. Россия вынесет энергетику» – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
20.06.2025 14:49
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украинское население ждет кошмарная зима, если Россия решит возобновить удары по энергетике.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское население ждет кошмарная зима, если Россия решит возобновить удары по энергетике. Об этом...

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«Если Зеленский назначит толковых менеджеров на это направление, то 4-6 месяцев и проблема будет выглядеть уже лучше. Если не назначат, то зима будет кошмарная для населения, потому что вынесут очевидные все подстанции и так далее.

Потому что 30 килограммов вполне достаточно, чтобы вынести любую подстанцию. Там украдены триллионы на защитных сооружениях энергообъектов, они в песок, насколько я понимаю, уйдут. При таком вооружении найдутся дырки и будут бить просто по другим объектам. То есть, вход в следующую зиму для населения будет сложным», – заявил Бекренев.

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