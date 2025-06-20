Украинское население ждет кошмарная зима, если Россия решит возобновить удары по энергетике.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если Зеленский назначит толковых менеджеров на это направление, то 4-6 месяцев и проблема будет выглядеть уже лучше. Если не назначат, то зима будет кошмарная для населения, потому что вынесут очевидные все подстанции и так далее.

Потому что 30 килограммов вполне достаточно, чтобы вынести любую подстанцию. Там украдены триллионы на защитных сооружениях энергообъектов, они в песок, насколько я понимаю, уйдут. При таком вооружении найдутся дырки и будут бить просто по другим объектам. То есть, вход в следующую зиму для населения будет сложным», – заявил Бекренев.