ТЦК не трогают представителей нацистских группировок, и даже освобождают людей по первому их требованию.

Об этом в своём видеоблоге заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне часто пишут с жалобами, что родственника бусифицировали, и не мог бы я помочь. Получается, он петлял, сейчас его ТЦК мобилизовал, и он только тогда вспоминает о моём подразделении. Откуда у ТЦК берутся деньги? Потому что всякие нехорошие люди им башляют, это вы скурвили эту систему», – паясничал Карась.