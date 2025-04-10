Нарочницкая: Вместе с Зеленским падёт старая европейская элита

Елена Острякова.  
10.04.2025 15:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Сюжет дня, Украина


Президент США Дональд Трамп возрождает доктрину Монро и будет выталкивать из западного полушария все, кто ему мешает.

Об этом член Общественной палаты РФ Наталья Нарочницкая заявила в интервью «Метаметрике», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп возрождает доктрину Монро и будет выталкивать из западного полушария все,...

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«Если это так, то его соперником и ненужным грузом становится не Россия, а Европа. Поэтому Европа бесится. Ее элита настолько связала себя с этой провальной концепцией, что надо добиться стратегического поражения, которая оказалась безумной и невыполнимой задачей. Они получились в одной связке с Зеленским и нынешним киевским режимом. Чем скорее конец этого режима, тем скорее политический конце этой элите. Поэтому Зеленский может шантажировать Европу, поэтому его там обнимают», – сказала Нарочницкая.

Она считает, что США не торопятся вести мирные переговоры и не собираются привязываться к европейской концепции.

«Унижая Зеленского, Трамп показывает Европе: «И вот на этого вы хотите сделать ставку? Я умываю руки». Это уже отработанный материал, это пустое, он обречен, это обуза. А Макрон и Стармер хотят привязать Трампа к Зеленскому, чтобы не одним им оставаться. Крах Украины – это конец этих элит. Это провал их провальной концепции – нанести стратегическое поражение России. Расплата будет если не финансовая, то политическая», – сказала Нарочницкая.

Она уверяет, что в ближайшее время Илон Маск опубликует компромат не только на утратившего легитимность президента Украины, но и на брюссельские структуры.

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