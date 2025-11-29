«Нами играют. Враг становится сильнее» – украинский политолог

Игорь Шкапа.  
29.11.2025 20:58
  (Мск) , Киев
Украину нельзя считать независимой, по сути она лишь инструмент в игре более сильных игроков.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога Daily Europe Online заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.


«Было бы наивно говорить, что мы абсолютно независимы. И, естественно, всё, что связано с нашим положением сейчас, как сильными сторонами, так и уязвимостями, является инструментом игры с нами. Трамп и его администрация особенно ярко демонстрирует это на протяжении всего 2025 года. Вспомните разговоры о козырях, давление на Зеленского, то даем оружие, то не даём. В эту в эту игру Запад играет всегда», – подчеркивает эксперт.

По его словам, по мере того, как разворачиваются кризисы внутри Украины, этим будут пользоваться, пытаясь Украину встроить в те планы и расчёты, которые на Западе вынашиваются.

«Чем больше будет системных ошибок совершать Украина, тем сильнее будет враг и тем ловчее будут партнёры. Пример с коррупцией. Это ведь те, кто воровал под крышей офиса президента и маордёрствовал», – сокрушается Ермолаев.

