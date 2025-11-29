«Нами играют. Враг становится сильнее» – украинский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину нельзя считать независимой, по сути она лишь инструмент в игре более сильных игроков.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога Daily Europe Online заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

«Было бы наивно говорить, что мы абсолютно независимы. И, естественно, всё, что связано с нашим положением сейчас, как сильными сторонами, так и уязвимостями, является инструментом игры с нами. Трамп и его администрация особенно ярко демонстрирует это на протяжении всего 2025 года. Вспомните разговоры о козырях, давление на Зеленского, то даем оружие, то не даём. В эту в эту игру Запад играет всегда», – подчеркивает эксперт.

По его словам, по мере того, как разворачиваются кризисы внутри Украины, этим будут пользоваться, пытаясь Украину встроить в те планы и расчёты, которые на Западе вынашиваются.