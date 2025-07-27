Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Похороны накануне во Львове переданных Украине 12 из 65 погибших полтора года назад от украинской ракеты пленных ВСУшников лишний раз напомнили о скотском отношении киевских властей к своему народу.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады и активный в прошлом АТОшник и укро-нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как всегда всё свалили на РФ и Путина. В нынешней ситуации, когда власть решила прикрыть НАБУ и САП под предлогом их работы на Россию, показывает, что ничего не поменялось. Эти скоты всё сожрут и не подавятся. Если что – это про украинцев. Дополняю скринами с каналов-миллионников, большинство из них были удалены. Сначала сообщали о сбитии российского Ил-76 нашими ВСУ, мол, именно этот самолёт поставлял ракеты С-300 в Белгородскую область. В результате такого рода сообщения удаляли из тг-каналов и сайтов СМИ. Официально никто так и не ответил – кто же сбил самолёт? Американские чиновники тогда сказали, что он уничтожен ракетой «Пэтриот», а Генштаб ВСУ только сказал об умышленных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации на Украине и ослабления международной поддержки Киева», – напомнил Мосийчук.

Он подчеркнул, что полтора года – достаточный срок, чтобы хоть что-то прояснить.