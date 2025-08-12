Нацист из ВСУ: Мира не будет. Мы готовимся к долгой войне

Воюющие на Донбассе против России украинские солдаты не верят в прекращение конфликта.

«Мы готовимся к долгой войне. У нас нет иллюзий, что Россия остановится. Может быть перемирие, но мира не будет», – цитирует Associated press Сергея Филимонова (аккаунт в соцсетях «Сын Перуна»), командира батальона «Волки Да Винчи», в прошлом – участника нацистской группировки С14, занимавшейся расправами над неугодными по заказу СБУ.

Автор репортажа, побывавший на украинских позициях, подтверждает:

«Ничто на Восточном фронте не указывает на то, что боевые действия могут скоро закончиться».

По его словам, сообщения о возможной сделке, предусматривающей вывод ВСУ из Донбасса, вызвали «замешательство и неприятие среди солдат».

«Более вероятным исходом, чем окончание войны, является короткая пауза в боевых действиях, после которой Россия возобновит наступление с ещё большей силой», – пересказывает AP настроения в блиндажах ВСУ.

