На украинскую делегацию в США смотрели как на насекомых – экс-депутат Рады
Американское руководство озабочено торговыми сделками с Россией и ЕС, а судьба Украины и населяющих её «индейцев» Вашингтон не интересует.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я вчера с таким интересом наблюдал за этой картиной, когда Рубио говорит высокопарные слова, говорит о мире, разливает воду. Напротив сидят с ничего не выражающими лицами, как школьники в кабинете директора, украинская делегация. Рядом сидит Виткоф с одной стороны, а с другой стороны – Кушнер, с выражением «что я тут делаю».
При этом Виткоф смотрит на украинскую делегацию, как на насекомых каких-то.
Я выписываю проекты, которые Виткоф с Дмитриевым обсуждали. Обсуждали на 2 триллиона долларов. Выгоднейшие проекты. Американцы сидят и не могут дождаться, когда же это все закончится, чтобы зарабатывать деньги.
А тут приехали вот эти непонятные. Им [США] вообще все равно, где будет проходить граница на Украине, вступит ли Украина в НАТО. И вообще, что будет с вот этими индейцами, которые приехали. Им главное, чтобы это быстрее закончилось. Вопрос в деньгах и в выгоде», – сказал Царев.
«И европейцы, которые из-за океана с ужасом смотрят на эту картинку, потому что для них это вообще идиотская ситуация. Они разорвали выгоднейшие отношения с Россией, и теперь с ужасом смотрят, как американцы собираются зарабатывать и на них, и вообще вместе с Россией.
И объяснить тогда их поступок, эту идиотскую ситуацию, в которой они оказались, вообще невозможно.
Понятно, они всегда хотели захватить Россию, пользоваться природными ресурсами. Это кладовая мира, русскому народу повезло так, как ни одному народу в мире. И они всегда считали, что это незаслуженно. Но влезли (в войну) – и потеряли», – добавил он.
