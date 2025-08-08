На Украине растет спрос на услуги по бегству из страны и откоса от армии
Несмотря на репрессии, на Украине продолжают пользоваться спросом услуги, позволяющие избежать принудительной мобилизации.
Так, СБУ отчиталась, что появляются все новые и новые схемы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации на западе, севере и центральном регионе Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны семь организаторов сделок. За суммы от 5 до 11 тысяч долларов США они помогали военнообязанным «откосить» от призыва, используя разные схемы.
В Закарпатье задержан киевлянин, который за деньги подвозил уклонисто к западной границе под видом пациентов экстренной медицинской помощи.
«Для этого делец оборудовал свой микроавтобус спецсигналами и опознавательными наклейками «скорой». Также при транспортировке клиентов фигурант включал проблесковые маячки, пытаясь беспрепятственно проезжать блокпосты», – сообщает охранка.
А в Раховском районе этой же области 58-летний рецидивист, ранее судимый за разбой, подсказывал военнообязанным маршруты побега в Евросоюз, в том числе через реки.
В Черкасской области задержан житель Звенигородского района, который продавал военнообязанным фиктивные справки об инвалидности их детей для беспрепятственного выезда с Украины.
Все задержанным грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
