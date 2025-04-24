Крым не вернуть в состав Украины ни военным, ни дипломатическим путём, ни тем более с помощью повторного референдума.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда всё это случилось в 2014 году, я фактически сразу сказал, что не считаю возможным в каких-либо обстоятельствах силовой вариант возврата Крыма. … Дети, которым тогда было 10 лет, уже выросли, им 21. И всё это время они росли не в Украине. Поэтому вопрос проведения референдума в Крыму, даже если это будет референдум совершенно вольного изъявления, он вряд ли будет в нашу пользу… Вместо того, чтобы 30 лет, грубо говоря, делить земли на берегу Чёрного моря, нужно было два поколения (у нас была возможность), это было два поколения, которые могли вырасти украинцами в Крыму… Крым мы в общем-то профакапили в своё время в чистом виде, другого слова не подберу. Не верил в «шашлыки в Крыму», не верю в дипломатический путь, очень хочу», – сокрушается Валетов.