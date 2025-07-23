«На Газу посмотри» – Полянский заткнул британского «ястреба», голосящего об атаках на Украину

Максим Столяров.  
23.07.2025 23:57
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Западные пропагандисты очень удивятся, если сравнят последствия атак ВС РФ на украинскую инфраструктуру и результаты бомбёжек Израиля по Газе.

Об этом на канале «Al Arabiya» заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные пропагандисты очень удивятся, если сравнят последствия атак ВС РФ на украинскую инфраструктуру и...

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«Кто-то здесь упомянул о ночных смертоносных атаках России на население, я думаю, что это самая большая ложь, которую распространяют в других странах. И вы знаете, что мы атакуем только военную инфраструктуру, связанную с военным потенциалом киевского режима. Это то, что мы делаем сейчас. Даже если вы посмотрите на последнюю волну. Да, фотографии доказывают, что вы абсолютно неправы, при всём уважении.

Детский сад? Да, посмотрите на Газу, и тогда вы поймёте, что означают преднамеренные, целенаправленные атаки на детские сады и всё остальное. И посмотрите на Киев, посмотрите на другие украинские города. Вы поймёте, что мы не целимся в мирных жителей. Говорить обратное – значит, намеренно лгать об этом», – ответил Полянский на огульные обвинения в эфире экс-министра обороны Британии Майкла Фэллона.

«Это очень важно. Мы не воюем с украинцами, мы воюем с киевским режимом и его спонсорами, и мы продолжим многое делать на Украине», – добавил дипломат.

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