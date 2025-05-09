«Мы же хитрые хохлы»: в Киеве готовят почву, чтобы кинуть Запад на деньги
Украина может смело набирать долги на продолжение войны, а потом просто не возвращать их.
Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий заметил, что бесплатной американской помощи Украине уже не будет, поинтересовавшись, как это отразится на фронте.
«Будут давать деньги европейцы, будем отдавать редкоземами и прочими ископаемыми. Будем погружаться в долги, в надежде, что война закончится и нам все простят. Ну а чего, нам не привыкать», – сказал Ярославский.
По его мнению, потом Украина сможет просто отказаться от возвращения долгов, объявив их «нелегитимными».
«А потом найдется президент, который скажет: «Так, есть международная конвенция, в которой статья 45-47 гласит, что все договора подписаны под давлением, а война – это давление, недействительны». Более того, срок полномочий парламента истек, он был не особо-то и легитимным. Давайте напишем представление в Конституционный суд.
Давайте сейчас выживем, а дальше мы разберемся. Они хитрые, но мы что же хохлы. Разберемся как-нибудь», – подытожил он.
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