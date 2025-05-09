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Украина может смело набирать долги на продолжение войны, а потом просто не возвращать их.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий заметил, что бесплатной американской помощи Украине уже не будет, поинтересовавшись, как это отразится на фронте.

«Будут давать деньги европейцы, будем отдавать редкоземами и прочими ископаемыми. Будем погружаться в долги, в надежде, что война закончится и нам все простят. Ну а чего, нам не привыкать», – сказал Ярославский.

По его мнению, потом Украина сможет просто отказаться от возвращения долгов, объявив их «нелегитимными».