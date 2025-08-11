Мы вернёмся к катастрофе в Овальном кабинете! – американский «ястреб» о русском плане на Аляске

Встреча на Аляске – многоходовка Владимира Путина, ведь Киев, всего скорее, отвергнет достигнутые там договоренности, и тогда президент Трамп повторит знаменитую взбучку, устроенную Владимиру Зеленскому в Белом доме.

Об этом бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью «ABC News», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это видно из заявлений самого Трампа. Он считает, что Зеленский должен внести изменения в Конституцию, чтобы Украина уступила территорию. Зеленский категорически отверг это, но Путину это дает возможность один на один попытаться снова очаровать Трампа, используя свои навыки КГБ…

Он заставил Трампа пойти дальше, чем тот хотел, и вы видели его реакцию…

Я думаю, что Зеленский уже согласился на часть плана Путина, и теперь ему придется согласиться на то, что может понравиться Трампу.

И тогда мы можем вернуться к тому, что было в феврале, когда произошла знаменитая катастрофа в Овальном кабинете с участием Зеленского, так что это не неизбежно, но я думаю, что предстоящая встреча очень рискованна не только для Украины, но и для западного альянса», – побаивается Болтон.

