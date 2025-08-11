Мы вернёмся к катастрофе в Овальном кабинете! – американский «ястреб» о русском плане на Аляске

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Встреча на Аляске – многоходовка Владимира Путина, ведь Киев, всего скорее, отвергнет достигнутые там договоренности, и тогда президент Трамп повторит знаменитую взбучку, устроенную Владимиру Зеленскому в Белом доме.

Об этом бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью «ABC News», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

