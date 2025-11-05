Мы получили звонкую пощечину от представителя США в НАТО – укро-эксперт

У Украины есть все основания быть недовольной недавним заявлением посла США в НАТО Меттью Уитакера.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ему напомнили, что Уитакер заявил, что донес до украинского руководства мысль о бесполезности войны и необходимости ее прекращать.

«Я считаю, что оценка войны как бессмысленной – это пощечина Украине. Потому что для украинцев – и тех, кто воюют буквально на фронте, и тех, кто работают, живут в тылу, и тех, кто просто переживают за страну – смысл один, это сохранение свободы и права развиваться и жить так, как ты считаешь нужным.

Это не обязательно согласие с происходящим, но это по сути борьба за право жить самостоятельно», – пафосно ныл Ермолаев.